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Journées du patrimoine de pays et des moulins Priziac

Journées du patrimoine de pays et des moulins Priziac vendredi 26 juin 2026.

Adresse : Botquenven

Ville : 56320 Priziac

Département : Morbihan

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Priziac

Journées du patrimoine de pays et des moulins

Botquenven Priziac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-26

Ce rendez-vous annuel national est l’occasion de découvrir et célébrer le patrimoine de pays partout en France. Cette année, le thème retenu est Tours & Détours . L’association Mémoires Paysannes de Priziac ouvre son écomusée Une ferme des années 1950/60 et accueille une expo de dessins Nono carrément bio et chants d’oiseaux avec Philippe de Bretagne Vivante.   .

Botquenven Priziac 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 64 62 

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English :

L’événement Journées du patrimoine de pays et des moulins Priziac a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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