Journées du patrimoine de pays et des moulins Priziac
Journées du patrimoine de pays et des moulins Priziac vendredi 26 juin 2026.
Priziac
Journées du patrimoine de pays et des moulins
Botquenven Priziac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-26
Ce rendez-vous annuel national est l’occasion de découvrir et célébrer le patrimoine de pays partout en France. Cette année, le thème retenu est Tours & Détours . L’association Mémoires Paysannes de Priziac ouvre son écomusée Une ferme des années 1950/60 et accueille une expo de dessins Nono carrément bio et chants d’oiseaux avec Philippe de Bretagne Vivante. .
Botquenven Priziac 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 64 62
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English :
L’événement Journées du patrimoine de pays et des moulins Priziac a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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