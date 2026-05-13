Priziac

Les patrimoines de l’été l’auditoire de justice de Priziac

6 rue du Vieux Bourg Priziac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-08-04

Cette maison d’architecture tout à fait remarquable est implantée dans le centre du bourg de Priziac, non loin de l’église. Désigné à tort comme le presbytère de la paroisse, en raison du calice sculpté sur son pignon, le bâtiment est en réalité un ancien tribunal seigneurial. Visite libre ou commentée, par Dominique Williams de l’association des Amis de l’Auditoire de Justice. .

6 rue du Vieux Bourg Priziac 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 23 23

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English :

L’événement Les patrimoines de l’été l’auditoire de justice de Priziac Priziac a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan