Journées européennes du patrimoine l’auditoire de justice à Priziac Priziac

6 Rue du Vieux Bourg Priziac Morbihan
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Visite de l’ancien Auditoire de justice seigneuriale de Priziac, magnifiquement restauré dans son état originel et l’un des rares exemples subsistant en Bretagne et en France. .
