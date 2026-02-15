Journées européennes du patrimoine l’auditoire de justice à Priziac Priziac

Journées européennes du patrimoine l’auditoire de justice à Priziac

6 Rue du Vieux Bourg Priziac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visite de l’ancien Auditoire de justice seigneuriale de Priziac, magnifiquement restauré dans son état originel et l’un des rares exemples subsistant en Bretagne et en France. .

6 Rue du Vieux Bourg Priziac 56320 Morbihan Bretagne

