Journées du patrimoine de pays et des moulins Priziac
Journées du patrimoine de pays et des moulins Priziac samedi 27 juin 2026.
Priziac
Journées du patrimoine de pays et des moulins
4 Rue du Vieux Bourg Priziac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
Ce rendez-vous annuel national est l’occasion de découvrir et célébrer le patrimoine de pays partout en France. Cette année, le thème retenu est Tours & Détours . Probablement le seul tribunal seigneurial de Bretagne à avoir retrouvé ses dispositions d’origine.
Outre la découverte des lieux, deux expositions sont présentées, l’une rappelant son histoire et l’autre évoquant les usages de l’eau sur le territoire de la seigneurie. .
4 Rue du Vieux Bourg Priziac 56320 Morbihan Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Journées du patrimoine de pays et des moulins Priziac a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
À voir aussi à Priziac (Morbihan)
- Journées du patrimoine de pays et des moulins Priziac 26 juin 2026
- Les patrimoines de l’été l’auditoire de justice de Priziac Priziac 8 juillet 2026
- Balade nocturne chauve-souris Priziac 16 juillet 2026
- La Nuit des Temps Priziac 2 août 2026
- Randonnée du Pays Pourlet Priziac 12 septembre 2026