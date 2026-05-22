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Journées du patrimoine de pays et des moulins Priziac

Journées du patrimoine de pays et des moulins Priziac samedi 27 juin 2026.

Adresse : 4 Rue du Vieux Bourg

Ville : 56320 Priziac

Département : Morbihan

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Priziac

Journées du patrimoine de pays et des moulins

4 Rue du Vieux Bourg Priziac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-27

Ce rendez-vous annuel national est l’occasion de découvrir et célébrer le patrimoine de pays partout en France. Cette année, le thème retenu est Tours & Détours . Probablement le seul tribunal seigneurial de Bretagne à avoir retrouvé ses dispositions d’origine.
Outre la découverte des lieux, deux expositions sont présentées, l’une rappelant son histoire et l’autre évoquant les usages de l’eau sur le territoire de la seigneurie.   .

4 Rue du Vieux Bourg Priziac 56320 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Journées du patrimoine de pays et des moulins Priziac a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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