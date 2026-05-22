Priziac

Journées du patrimoine de pays et des moulins

4 Rue du Vieux Bourg Priziac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Ce rendez-vous annuel national est l’occasion de découvrir et célébrer le patrimoine de pays partout en France. Cette année, le thème retenu est Tours & Détours . Probablement le seul tribunal seigneurial de Bretagne à avoir retrouvé ses dispositions d’origine.

Outre la découverte des lieux, deux expositions sont présentées, l’une rappelant son histoire et l’autre évoquant les usages de l’eau sur le territoire de la seigneurie. .

4 Rue du Vieux Bourg Priziac 56320 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Journées du patrimoine de pays et des moulins Priziac a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan