Journées européennes du patrimoine l’écomusée de Botquenven

Priziac Morbihan

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez l’écomusée Une ferme des années 1950/60 au village de Botquenven. L’association Mémoires Paysannes de Priziac présente une maison d’habitation d’une ferme de 1963. .

Priziac 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 64 62

