Informations pratiques

Priziac

Balade nocturne chauve-souris

Lac du Bel Air Priziac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 21:00:00

fin : 2026-07-29 23:30:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Au crépuscule, découvrez les chauves-souris lors d’une balade en canoë sur le lac de Bel Air à Priziac ! Vous pourrez les observer et les écouter via nos batbox !

Le nombre de places est limité. Pensez à réserver auprès de l’office de tourisme. .

Lac du Bel Air Priziac 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 23 23

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English :

L’événement Balade nocturne chauve-souris Priziac a été mis à jour le 2026-07-20 par ADT 56