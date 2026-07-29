Balade nocturne chauve-souris Priziac
mercredi 29 juillet 2026 · Priziac
Informations pratiques
Priziac
Balade nocturne chauve-souris
Lac du Bel Air Priziac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 21:00:00
fin : 2026-07-29 23:30:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Au crépuscule, découvrez les chauves-souris lors d’une balade en canoë sur le lac de Bel Air à Priziac ! Vous pourrez les observer et les écouter via nos batbox !
Le nombre de places est limité. Pensez à réserver auprès de l’office de tourisme. .
Lac du Bel Air Priziac 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 23 23
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English :
L’événement Balade nocturne chauve-souris Priziac a été mis à jour le 2026-07-20 par ADT 56
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