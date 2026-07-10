AGENDA · Priziac
Brocante Salle multifonctions Priziac
dimanche 2 août 2026 · Salle multifonctions · Priziac
Informations pratiques
Priziac
Brocante
Salle multifonctions Rue du Bel Air Priziac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 08:00:00
fin : 2026-08-02 17:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Des affaires à faire du côté du Bel Air ! Buvette et restauration. .
Salle multifonctions Rue du Bel Air Priziac 56320 Morbihan Bretagne +33 6 72 85 53 47
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English :
L’événement Brocante Priziac a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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