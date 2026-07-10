Brocante Salle multifonctions Priziac

Informations pratiques

Priziac

Brocante

Salle multifonctions Rue du Bel Air Priziac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 08:00:00

fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Des affaires à faire du côté du Bel Air ! Buvette et restauration. .

Salle multifonctions Rue du Bel Air Priziac 56320 Morbihan Bretagne +33 6 72 85 53 47

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English :

L’événement Brocante Priziac a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan