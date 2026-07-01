Visite guidée d’un auditoire de justice du XVIe siècle, Ancien auditoire de justice de Priziac, Priziac
samedi 19 septembre 2026 · Ancien auditoire de justice de Priziac · Priziac
Informations pratiques
Visite guidée d’un auditoire de justice du XVIe siècle 19 et 20 septembre Ancien auditoire de justice de Priziac Morbihan
Visite gratuite, contributions de soutien bienvenues.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite libre de l’Auditoire du XVIe siècle, son cachot, sa salle de jugement.
Expositions sur l’histoire du bâtiment dans le contexte local et régional et sur les usages de l’eau dans la vie d’une seigneurie de l’ancien régime.
Des bénévoles seront disponibles pour apporter des précisions.
Ancien auditoire de justice de Priziac 6 rue du vieux bourg 56320 Priziac Priziac 56320 Morbihan Bretagne https://auditoiredejusticepriziac.fr/ https://www.facebook.com/auditoiredejusticepriziac/ Situé au cœur du bourg, l’ancien Auditoire de justice du XVIe siècle, dit maison Montlouis, vient d’être restauré dans ses dispositions d’origine. Pas d’exemple similaire en Bretagne, on parle même d’un cas unique en France ! Parking gratuit
Visite libre de l’Auditoire du XVIe siècle, son cachot, sa salle de jugement.
©AAA
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