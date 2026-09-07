Balade nocturne – Chemin de Ronde, Blockhaus de Gravelines, Gravelines

Informations pratiques

Balade nocturne – Chemin de Ronde Samedi 19 septembre, 21h00 Blockhaus de Gravelines Nord

4€ par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Le nouveau chemin de ronde se découvre aussi en nocturne ! À la nuit tombée, nos guides vous emmènent en balade le long des remparts, éclairés à la lueur des flambeaux ; un passage par la caserne Huxelles vous permettra de découvrir le bâtiment avec un nouveau regard.

Blockhaus de Gravelines 48 Rue de Calais, 59820 Gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France https://www.ville-gravelines.fr/decouvrir-gravelines/le-patrimoine/le-blockhaus-de-la-rue-de-calais [{« type »: « phone », « value »: « 0328249979 »}, {« type »: « email », « value »: « resapatrimoine@ville-gravelines.fr »}] Ancien poste de commandement allemand. Ouvert en visite libre.

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©Ville de Gravelines