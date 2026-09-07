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Balade nocturne – Chemin de Ronde, Blockhaus de Gravelines, Gravelines

samedi 19 septembre 2026 · Blockhaus de Gravelines · Gravelines

Balade nocturne – Chemin de Ronde, Blockhaus de Gravelines, Gravelines

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Blockhaus de Gravelines
Adresse
48 Rue de Calais, 59820 Gravelines
Ville
59820 Gravelines
Département
Nord
Tarif
4€ par personne

Balade nocturne – Chemin de Ronde Samedi 19 septembre, 21h00 Blockhaus de Gravelines Nord

4€ par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Le nouveau chemin de ronde se découvre aussi en nocturne ! À la nuit tombée, nos guides vous emmènent en balade le long des remparts, éclairés à la lueur des flambeaux ; un passage par la caserne Huxelles vous permettra de découvrir le bâtiment avec un nouveau regard.

Blockhaus de Gravelines 48 Rue de Calais, 59820 Gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France https://www.ville-gravelines.fr/decouvrir-gravelines/le-patrimoine/le-blockhaus-de-la-rue-de-calais [{« type »: « phone », « value »: « 0328249979 »}, {« type »: « email », « value »: « resapatrimoine@ville-gravelines.fr »}] Ancien poste de commandement allemand. Ouvert en visite libre.
Le nouveau chemin de ronde se découvre aussi en nocturne ! À la nuit tombée, nos guides vous emmènent en balade le long des remparts, éclairés à la lueur des flambeaux ; un passage par la caserne de…

©Ville de Gravelines

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