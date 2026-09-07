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Visite du phare de Petit-Fort-Philippe, Phare de Petit-Fort-Philippe, Gravelines

samedi 19 septembre 2026 · Phare de Petit-Fort-Philippe · Gravelines

Visite du phare de Petit-Fort-Philippe, Phare de Petit-Fort-Philippe, Gravelines

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Phare de Petit-Fort-Philippe
Adresse
1 Boulevard de l'Est, 59820 Gravelines, France
Ville
59820 Gravelines
Département
Nord
Tarif
Montée à partir de 7 ans

Visite du phare de Petit-Fort-Philippe 19 et 20 septembre Phare de Petit-Fort-Philippe Nord

Montée à partir de 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez visiter ce symbole fort dans le paysage gravelinois à travers l’exposition relatant l’histoire de notre patrimoine maritime et profitez d’une vue à 360 degrés en haut des 116 marches.
Gratuit en accès libre. Montée du Phare possible pour les enfants de plus de 7 ans et accompagnés par un adulte.

Phare de Petit-Fort-Philippe 1 Boulevard de l’Est, 59820 Gravelines, France Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France 0328248565 https://www.dunkerque-tourisme.fr/offres/phare-de-petit-fort-philippe-gravelines-fr-2899369 Ce géant de 29 m de haut, datant de 1843, vous permet d’admirer un panorama exceptionnel sur Gravelines et les environs !
Pendant la saison, le “Black and White” de Petit-Fort-Philippe ouvre ses portes au public. Après avoir visité l’exposition située au rez-de-chaussée dans l’ancien logement du gardien et de sa famille, gravissez les 116 marches pour une vue à 360° de Gravelines !
La montée n’est pas autorisée aux enfants de moins de 7 ans.
Venez visiter ce symbole fort dans le paysage gravelinois à travers l’exposition relatant l’histoire de notre patrimoine maritime et profitez d’une vue à 360 degrés en haut des 116 marches.

©ville de Gravelines

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