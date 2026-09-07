Visite libre du Blockhaus de Gravelines, Blockhaus de Gravelines, Gravelines
samedi 19 septembre 2026 · Blockhaus de Gravelines · Gravelines
Informations pratiques
Visite libre du Blockhaus de Gravelines 19 et 20 septembre Blockhaus de Gravelines Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Le blockhaus de Gravelines vous ouvre ses portes. Vous pourrez découvrir cet ancien poste de commandement de l’état-major de 86m². À l’intérieur, une exposition permanente sur l’histoire de Gravelines pendant la Seconde Guerre mondiale.
Blockhaus de Gravelines 48 Rue de Calais, 59820 Gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France https://www.ville-gravelines.fr/decouvrir-gravelines/le-patrimoine/le-blockhaus-de-la-rue-de-calais Ancien poste de commandement allemand. Ouvert en visite libre.
Le blockhaus de Gravelines vous ouvre ses portes. Vous pourrez découvrir cet ancien poste de commandement de l’état-major de 86m². À l’intérieur, une exposition permanente sur l’histoire de pendant…
©Ville de Gravelines
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