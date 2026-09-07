Visite libre du Blockhaus de Gravelines, Blockhaus de Gravelines, Gravelines

Informations pratiques

Visite libre du Blockhaus de Gravelines 19 et 20 septembre Blockhaus de Gravelines Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Le blockhaus de Gravelines vous ouvre ses portes. Vous pourrez découvrir cet ancien poste de commandement de l’état-major de 86m². À l’intérieur, une exposition permanente sur l’histoire de Gravelines pendant la Seconde Guerre mondiale.

Blockhaus de Gravelines 48 Rue de Calais, 59820 Gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France https://www.ville-gravelines.fr/decouvrir-gravelines/le-patrimoine/le-blockhaus-de-la-rue-de-calais Ancien poste de commandement allemand. Ouvert en visite libre.

Le blockhaus de Gravelines vous ouvre ses portes. Vous pourrez découvrir cet ancien poste de commandement de l’état-major de 86m². À l’intérieur, une exposition permanente sur l’histoire de pendant…

©Ville de Gravelines