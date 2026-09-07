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Exposition « Minots Gravelinois au fil des époques »., Site INSPÉ de Gravelines, Gravelines

samedi 19 septembre 2026 · Site INSPÉ de Gravelines · Gravelines

Exposition « Minots Gravelinois au fil des époques »., Site INSPÉ de Gravelines, Gravelines

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Site INSPÉ de Gravelines
Adresse
40 rue Victor Hugo 59820 GRAVELINES
Ville
59820 Gravelines
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

Exposition « Minots Gravelinois au fil des époques ». Samedi 19 septembre, 10h00 Site INSPÉ de Gravelines Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le site INSPÉ de Gravelines (Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation de l’académie de Lille – Hauts-de-France) vous ouvre ses portes pour les Journées européennes du Patrimoine 2026.
A cette occasion, la ville de Gravelines met à disposition de l’institut son exposition « Minots Gravelinois au fil des époques ».

Site INSPÉ de Gravelines 40 rue Victor Hugo 59820 GRAVELINES Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France 03.28.51.94.40 https://www.inspe-lille-hdf.fr/
Le site INSPÉ de Gravelines (Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation de l’académie de Lille – Hauts-de-France) vous ouvre ses portes pour les Journées européennes du Patrimoine …

©INSPE Lille HdF

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