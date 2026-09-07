Exposition « Minots Gravelinois au fil des époques »., Site INSPÉ de Gravelines, Gravelines

Informations pratiques

Exposition « Minots Gravelinois au fil des époques ». Samedi 19 septembre, 10h00 Site INSPÉ de Gravelines Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le site INSPÉ de Gravelines (Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation de l’académie de Lille – Hauts-de-France) vous ouvre ses portes pour les Journées européennes du Patrimoine 2026.

A cette occasion, la ville de Gravelines met à disposition de l’institut son exposition « Minots Gravelinois au fil des époques ».

Site INSPÉ de Gravelines 40 rue Victor Hugo 59820 GRAVELINES Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France 03.28.51.94.40 https://www.inspe-lille-hdf.fr/

Le site INSPÉ de Gravelines (Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation de l’académie de Lille – Hauts-de-France) vous ouvre ses portes pour les Journées européennes du Patrimoine …

©INSPE Lille HdF