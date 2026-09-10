Balade nocturne dans la cité médiévale, Tour de l’Horloge, Ainay-le-Château
samedi 19 septembre 2026 · Tour de l'Horloge · Ainay-le-Château
Informations pratiques
Balade nocturne dans la cité médiévale Samedi 19 septembre, 21h00 Tour de l’Horloge Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Durant cette balade, vous découvrirez comment la population d’Ainay-le-Château s’est organisée pour apprivoiser la nuit depuis le couvre-feu du Moyen Âge jusqu’à l’apparition de l’électricité.
Départ de la visite au pied des tours de l’Horloge à 21h.
En cas de pluie, la visite sera annulée.
Tour de l’Horloge 18 rue de l’horloge, 03630 Ainay-le-Château Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 06 89 42 12 49
Durant cette balade, vous découvrirez comment la population d’Ainay-le-Château s’est organisée pour apprivoiser la nuit depuis le couvre-feu du Moyen Âge jusqu’à l’apparition de l’électricité.
©Nathalie Pasquier
À voir aussi à Ainay-le-Château (Allier)
- Bourse aux jouets et vêtements d’enfants Ainay-le-Château 13 septembre 2026
- JEP 2026 Exposition DAILY BREAD ENCORE de Salamandra route de Meaulnes Ainay-le-Château 19 septembre 2026
- JEP 2026 Visite nocturne des Tours de l’Horloge à la chapelle St Roch route de Meaulnes Ainay-le-Château 19 septembre 2026
- Journées du patrimoine Ainay-le-Château 19 septembre 2026
- Exposition DAILY BREAD ENCORE de Salamandra, Chapelle Saint-Roch, Ainay-le-Château 19 septembre 2026