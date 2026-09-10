Balade nocturne dans la cité médiévale, Tour de l’Horloge, Ainay-le-Château

Informations pratiques

Balade nocturne dans la cité médiévale Samedi 19 septembre, 21h00 Tour de l’Horloge Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Durant cette balade, vous découvrirez comment la population d’Ainay-le-Château s’est organisée pour apprivoiser la nuit depuis le couvre-feu du Moyen Âge jusqu’à l’apparition de l’électricité.

Départ de la visite au pied des tours de l’Horloge à 21h.

En cas de pluie, la visite sera annulée.

Tour de l’Horloge 18 rue de l’horloge, 03630 Ainay-le-Château Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 06 89 42 12 49

Durant cette balade, vous découvrirez comment la population d’Ainay-le-Château s’est organisée pour apprivoiser la nuit depuis le couvre-feu du Moyen Âge jusqu’à l’apparition de l’électricité.

©Nathalie Pasquier