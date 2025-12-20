Balade nocturne Forêt ténébreuse Carnuta Jupilles
Balade nocturne Forêt ténébreuse Carnuta Jupilles vendredi 28 août 2026.
Jupilles
Balade nocturne Forêt ténébreuse
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:15:00
fin : 2026-08-28 22:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Balade nocturne Forêt ténébreuse
Entrez dans la pénombre de la nuit lors d’une sortie nocturne en forêt. Laissez les ombres se dévoiler craquement de brindilles, battements d’ailes, appels mystérieux… La forêt ténébreuse vous ouvre ses secrets oserez-vous les écouter ?
Sur réservation. Dès 8 ans. .
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31
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English :
Dark Forest night walk
L’événement Balade nocturne Forêt ténébreuse Jupilles a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Vallée du Loir
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