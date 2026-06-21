BALADE NOCTURNE LES SIESTES ET LA GARONNE Toulouse

Toulouse

BALADE NOCTURNE LES SIESTES ET LA GARONNE

PLACE SAINT SERNIN Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:15:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Pour cette Balade Nocturne, on vous propose un before avant la BN de 19h à 20h pour profiter des Siestes Electroniques au Parc Compans Cafarelli.

Parcourons en groupe avec petits et grands enfants la ville de Toulouse, puis on rejoindra le bord de la Garonne pour bien voir la différence de température. On pourra y découvrir la Faune Nocturne.

On terminera la BN à une ginguette pour reprendre des forces après ces 12 km.

Peu de dénivelé, un temps qui s’annonce parfait…

Toutes les conditions sont réunies pour une balade conviviale et culturelle !.

Prenons des photos des vélos, animaux, plantes pour publier les plus beaux et scintillants avec le #bnvelotoulouse

Départ Basilique Saint-Sernin

12 km au total –presque plat

Arrivée Guinguette Proche de l’Ile du Ramier vers 22h00

Pensez à vos éclairages et décorations !

Faites briller votre vélo et participez en famille.

Rappel sécurité

– Vélo en bon état, pneus gonflés et freins vérifiés

– Éclairage avant et arrière obligatoires

– Casque obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans

Enfant accompagné d’un adulte responsable bienvenu

La balade est collective et encadrée on roule ensemble, tranquillement, en respectant les consignes de l’équipe d’organisation des BN de 2 Pieds 2 Roues.

Événement gratuit et ouvert aux petits et grands enfants.

Envie d’aider pour la sécu ? Venez nous voir avant le départ ! Votre aide est précieuse

#Toulouse #animaux #2Pieds2Roues #BaladeEnfant #Convivialite #velotoulouse #bnvelotoulouse #famille

thème vestimentaire pyjama .

PLACE SAINT SERNIN Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 30 94 18 contact@2p2r.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For this Night Walk, we’re offering a pre-party from 7:00 p.m. to 8:00 p.m. so you can enjoy the Siestes Electroniques at Compans Cafarelli Park.

L’événement BALADE NOCTURNE LES SIESTES ET LA GARONNE Toulouse a été mis à jour le 2026-06-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE