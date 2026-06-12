PLEIN PHARE OPEN-AIR TECHNO (FETE DE LA MUSIQUE) PLACE HÉRACLES Toulouse
PLEIN PHARE OPEN-AIR TECHNO (FETE DE LA MUSIQUE) PLACE HÉRACLES Toulouse dimanche 21 juin 2026.
Toulouse
PLEIN PHARE OPEN-AIR TECHNO (FETE DE LA MUSIQUE)
PLACE HÉRACLES Héraclès Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21 00:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Un show de 6h pour les amateurs de musique électronique sur un dancefloor XXL en plein air !
Le collectif Plein Phare célèbre la fête de la musique depuis 15 années. .
PLACE HÉRACLES Héraclès Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
A 6-hour show for electronic music fans on an open-air XXL dancefloor!
L’événement PLEIN PHARE OPEN-AIR TECHNO (FETE DE LA MUSIQUE) Toulouse a été mis à jour le 2026-06-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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