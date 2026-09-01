Balade nocturne poétique et musicale Vareilles
samedi 19 septembre 2026 · Vareilles
Informations pratiques
Vareilles
Balade nocturne poétique et musicale
Salle des fêtes Vareilles Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, nous proposons une balade nocturne autour de Vareilles marche facile d’environ 4 km avec pauses (croix, lavoir, église romane) durant lesquelles vous pourrez écouter contes, poèmes, musique.
RDV à 19 H 45
Départ groupé de la salle des fêtes arrivée à l’église vers 21 H 30 verre de l’amitié .
Salle des fêtes Vareilles 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 59 14 83 daniel.debaumarchey@orange.fr
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English :
L’événement Balade nocturne poétique et musicale Vareilles a été mis à jour le 2026-08-25 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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