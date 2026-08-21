Concert du Black Velvet Band Festival Celtique en Voûtes Vareilles
vendredi 2 octobre 2026 · Vareilles
Informations pratiques
Vareilles
Concert du Black Velvet Band Festival Celtique en Voûtes
Eglise de Vareilles Vareilles Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Le Festival Celtique en Voûtes revient pour une 28e édition haute en couleurs ! Organisé par le Centre d’Etudes des Patrimoines (CEP Saint-Christophe-en-Brionnais), le festival propose chaque année trois concerts de musique irlandaise dans les églises romanes du Charolais-Brionnais deux univers, une rencontre détonante !
Aux manettes de ces soirées festives le Black Velvet Band , le groupe de musique irlandaise le plus célèbre de Bavière (Allemagne) ! Fondé en février 1985, il se compose d’un noyau de trois musiciens chevronnés
*Peter Wendel (chant, guitare, mandoline, banjo…).
*Udo Hafner (flûtes, chant, guitare, bodhran…).
*Christian (violon, chant, ….).
Au programme de l’édition 2026
* 2 octobre à 20h30 Eglise de Vareilles
* 3 octobre à 18h Eglise de Ballore
* 4 octobre à 16h Eglise de Fleury-la-Montagne
Venez nombreux, we will folk you ! .
Eglise de Vareilles Vareilles 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 25 90 29 cep.charolaisbrionnais@gmail.com
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English : Concert du Black Velvet Band Festival Celtique en Voûtes
L’événement Concert du Black Velvet Band Festival Celtique en Voûtes Vareilles a été mis à jour le 2026-08-21 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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