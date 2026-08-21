Informations pratiques

Vareilles

Concert du Black Velvet Band Festival Celtique en Voûtes

Eglise de Vareilles Vareilles Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Le Festival Celtique en Voûtes revient pour une 28e édition haute en couleurs ! Organisé par le Centre d’Etudes des Patrimoines (CEP Saint-Christophe-en-Brionnais), le festival propose chaque année trois concerts de musique irlandaise dans les églises romanes du Charolais-Brionnais deux univers, une rencontre détonante !

Aux manettes de ces soirées festives le Black Velvet Band , le groupe de musique irlandaise le plus célèbre de Bavière (Allemagne) ! Fondé en février 1985, il se compose d’un noyau de trois musiciens chevronnés

*Peter Wendel (chant, guitare, mandoline, banjo…).

*Udo Hafner (flûtes, chant, guitare, bodhran…).

*Christian (violon, chant, ….).

Au programme de l’édition 2026

* 2 octobre à 20h30 Eglise de Vareilles

* 3 octobre à 18h Eglise de Ballore

* 4 octobre à 16h Eglise de Fleury-la-Montagne

Venez nombreux, we will folk you ! .

Eglise de Vareilles Vareilles 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 25 90 29 cep.charolaisbrionnais@gmail.com

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English : Concert du Black Velvet Band Festival Celtique en Voûtes

L’événement Concert du Black Velvet Band Festival Celtique en Voûtes Vareilles a été mis à jour le 2026-08-21 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais