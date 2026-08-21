Visite libre de l’église de Saint-Pardoux, Église Saint-Pardoux, Vareilles

Informations pratiques

Visite libre de l’église de Saint-Pardoux Samedi 19 septembre, 10h00 Église Saint-Pardoux Creuse

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

L’église Saint-Pardoux de Vareilles : un joyau médiéval à découvrir

Mesdames, Messieurs,

Je vous invite aujourd’hui à pousser la porte de l’église Saint-Pardoux de Vareilles, un monument discret qui recèle pourtant une histoire exceptionnelle.

Depuis plus de huit siècles, cette église veille sur le village. Construite à partir du XIIe siècle, elle est l’un des témoins les plus précieux du patrimoine religieux de notre territoire et bénéficie d’une inscription au titre des Monuments historiques depuis 1963.

À première vue, son austère silhouette de granit peut sembler modeste. Pourtant, dès l’entrée, le visiteur découvre un véritable chef-d’œuvre d’architecture médiévale. Le remarquable clocher-porche donne accès à une nef composée de trois travées voûtées d’ogives. Les grandes arcades de pierre qui s’élèvent au-dessus de nos têtes créent une impression d’équilibre, de force et de sérénité.

En levant les yeux, on admire la finesse des voûtes et la qualité de la maçonnerie réalisée par les bâtisseurs du Moyen Âge. Les chapiteaux sculptés, le jeu de la lumière dans les ouvertures et les volumes harmonieux de l’édifice témoignent d’un savoir-faire remarquable.

Cette église raconte également l’histoire mouvementée de nos campagnes. Au cours des XIVe et XVe siècles, elle fut fortifiée afin de protéger la population des troubles de l’époque. Des vestiges de ces aménagements défensifs sont encore visibles aujourd’hui, rappelant que ce lieu fut à la fois espace de prière et refuge pour les habitants.

Mais l’église Saint-Pardoux ne se visite pas seulement avec les yeux. Elle se ressent. Dans le silence de la nef, dans la fraîcheur des murs séculaires, dans la lumière qui caresse la pierre, chacun peut vivre un moment de calme et de contemplation.

Visiter cette église, c’est partir à la rencontre de l’histoire de Vareilles, de ses bâtisseurs, de ses habitants et des générations qui ont entretenu ce patrimoine jusqu’à nous. C’est découvrir une part de l’identité de la Creuse, authentique, discrète et profondément attachante.

Alors, que vous soyez passionné d’histoire, amateur d’architecture, curieux de patrimoine ou simplement amoureux des beaux lieux, prenez le temps de franchir cette porte.

Vous n’entrerez pas seulement dans une église.

Vous entrerez dans plus de huit cents ans d’histoire.

Bienvenue à l’église Saint-Pardoux de Vareilles.

Église Saint-Pardoux Rue du Cure Antoine Barlaud, 23300 Vareilles Vareilles 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine Le patronage de l’église appartenait à l’évêque de Limoges. L’église, formée d’un clocher-porche, est formée d’une nef de trois travées, dont la dernière forme choeur à chevet droit. Le vestibule du porche dont la coupole sur pendentifs est percée d’un oculus à sa clé, prend appui sur quatre grands arcs brisés reçus sur impostes. Chapiteaux sculptés. Dans le mur sud du choeur sont percées deux piscines jumelées en tracé plein cintre chanfreiné. Le clocher-porche avait des baies en tiers-point, et possède un étage percé sur chaque face d’une baie en plein cintre de type limousin, mais la présence d’une gorge sur les piédroits parait indiquer une époque plus récente que le XIIe siècle. L’édifice a été fortifié au 14e ou XVe siècle.

L’église Saint-Pardoux de Vareilles : un joyau médiéval à découvrir

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