Balade ONF A la cueillette des champignons Carnuta Jupilles

Jupilles

Balade ONF A la cueillette des champignons

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 14:30:00

fin : 2026-10-17 16:30:00

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-21

BALADE ONF A la cueillette des champignons

Accompagnés d’un agent de l’ONF, partez à la découverte des champignons de la forêt et apprenez à reconnaître les espèces comestibles les plus courantes. Vous explorerez leur rôle dans l’écosystème et les bonnes pratiques de la cueillette.

A partir de 8 ans. Sur réservation. .

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31

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English :

ONF Mushroom picking walk

L’événement Balade ONF A la cueillette des champignons Jupilles a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Vallée du Loir