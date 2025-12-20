Balade ONF A la cueillette des champignons Carnuta Jupilles
Balade ONF A la cueillette des champignons Carnuta Jupilles samedi 17 octobre 2026.
Jupilles
Balade ONF A la cueillette des champignons
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 14:30:00
fin : 2026-10-17 16:30:00
Date(s) :
2026-10-17 2026-10-21
BALADE ONF A la cueillette des champignons
Accompagnés d’un agent de l’ONF, partez à la découverte des champignons de la forêt et apprenez à reconnaître les espèces comestibles les plus courantes. Vous explorerez leur rôle dans l’écosystème et les bonnes pratiques de la cueillette.
A partir de 8 ans. Sur réservation. .
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31
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English :
ONF Mushroom picking walk
L’événement Balade ONF A la cueillette des champignons Jupilles a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Vallée du Loir
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