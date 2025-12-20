Balade ONF À l’écoute du brame du cerf Carnuta Jupilles

Jupilles

Balade ONF À l’écoute du brame du cerf

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-08 19:00:00

fin : 2026-09-10 22:00:00

Date(s) :

2026-09-08 2026-09-10 2026-09-15 2026-09-17

Balade ONF À l’écoute du brame du cerf

Accompagnés par un agent de l’ONF, vivez l’expérience unique du brame du cerf en forêt. Découvrez le rôle de cet appel durant le rut et apprenez à interpréter ces sons puissants. Une sortie immersive pour observer la nature et comprendre cet incroyable phénomène de la faune sauvage.

A partir de 12 ans. Réservation obligatoire. .

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

ONF walk Listening to the stag’s bellow

L’événement Balade ONF À l’écoute du brame du cerf Jupilles a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Vallée du Loir