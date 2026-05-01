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Balade ornithologique Sarran

Balade ornithologique Sarran

Balade ornithologique Sarran samedi 9 mai 2026.

Ville : 19800 Sarran

Département : Corrèze

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Sarran

Balade ornithologique

Sarran Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Balade ornithologique à la rencontre des oiseaux !
Une balade animée par Jean-Michel Teulière, ornithologue et correspondant scientifique du Muséum national d’histoire
naturelle.
Participation libre au chapeau   .

Sarran 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   epices-sarran@ik.me

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English : Balade ornithologique

L’événement Balade ornithologique Sarran a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières

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