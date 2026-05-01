Sarran

Balade ornithologique

Sarran Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Balade ornithologique à la rencontre des oiseaux !

Une balade animée par Jean-Michel Teulière, ornithologue et correspondant scientifique du Muséum national d’histoire

naturelle.

Participation libre au chapeau .

Sarran 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine epices-sarran@ik.me

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English : Balade ornithologique

L’événement Balade ornithologique Sarran a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières