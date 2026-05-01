Balade ornithologique Sarran
Balade ornithologique Sarran samedi 9 mai 2026.
Sarran
Balade ornithologique
Sarran Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Balade ornithologique à la rencontre des oiseaux !
Une balade animée par Jean-Michel Teulière, ornithologue et correspondant scientifique du Muséum national d’histoire
naturelle.
Participation libre au chapeau .
Sarran 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine epices-sarran@ik.me
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English : Balade ornithologique
L’événement Balade ornithologique Sarran a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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