Stosswihr

Balade pastorale La balade du Gaschney

Col de la Schlucht Stosswihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-29 14:00:00

fin : 2026-06-29 17:00:00

Date(s) :

2026-06-29

La première des 11 balades pastorales proposées par le Parc cet été se fera autour de la ferme-auberge du Gaschney.

Elle empruntera des sentiers balisés par le Club Vosgien, avec une distance et un dénivelé modéré l’objectif principal réside dans la compréhension fine de ce que les participants ressentent, avec leurs 5 sens ! Le parcours, au départ de la ferme-auberge du Gaschney, est accompagné par un accompagnateur en montagne. Après l’effort, le réconfort la balade sera d’une dégustation de produits de la ferme et surtout, d’une discussion avec l’éleveur pour mieux comprendre les éléments-clé de l’élevage à l’herbe sur notre territoire.

Distance entre 3 et 5 km de 100 à 200 m de dénivelé

Contact au point d’accueil du Col de la Schlucht 03 89 77 90 30 schlucht@parc-ballons-vosges.fr .

Col de la Schlucht Stosswihr 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 90 30 schlucht@parc-ballons-vosges.fr

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English :

L’événement Balade pastorale La balade du Gaschney Stosswihr a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme de la vallée de Munster