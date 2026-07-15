Informations pratiques

Munster

Balade pastorale La balade du Treh

1 rue du Couvent Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-29 14:00:00

fin : 2026-07-29 17:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Partez à la découverte des Hautes Chaumes, de ses prairies et du pastoralisme vosgien lors d’une balade sensorielle ponctuée de rencontres et de saveurs locales.

Pour célébrer l’année internationale du pastoralisme, le Parc vous invite à une balade de découverte des prairies et des modes d’élevage de notre massif. Accompagnés par un chargé de mission du Parc naturel régional, vous plongerez dans l’univers passionnant des prairies et en apprendrez davantage sur une plante emblématique des Hautes Chaumes l’arnica des montagnes. La balade empruntera des sentiers balisés par le Club Vosgien, avec une distance et un dénivelé modéré l’objectif principal réside dans la compréhension fine de ce que les participants ressentent, avec leurs 5 sens ! Après l’effort, le réconfort la balade suivie d’une dégustation de produits de la ferme et surtout, d’une discussion avec l’éleveur pour mieux comprendre les éléments clé de l’élevage à l’herbe sur notre territoire.

Distance entre 3 et 5 km

Dénivelé 100 à 200m .

1 rue du Couvent Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 90 20

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English :

Set out to explore the Hautes Chaumes, its meadows, and the pastoral traditions of the Vosges on a sensory journey filled with encounters and local flavors.

L’événement Balade pastorale La balade du Treh Munster a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme de la vallée de Munster