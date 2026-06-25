Balade Patrimoine en musique Place Saint-Nicolas Pujols
vendredi 24 juillet 2026 · Place Saint-Nicolas · Pujols
Informations pratiques
Pujols
Balade Patrimoine en musique
Place Saint-Nicolas La halle place Saint-Nicolas Pujols Pujols Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Les artistes de la compagnie Oper’Azul et le Pays d’art et d’histoire vous donnent rendez-vous pour une déambulation en musique dans le village de Pujols. Découvrez l’histoire de ce bourg incontournable et laissez-vous surprendre par des échappées musicales aux détours des rues. .
Place Saint-Nicolas La halle place Saint-Nicolas Pujols Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60 patrimoine@grand-villeneuvois.fr
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English : Balade Patrimoine en musique
L’événement Balade Patrimoine en musique Pujols a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée du Lot et Garonne
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