UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pujols

Balade Patrimoine en musique Place Saint-Nicolas Pujols

vendredi 24 juillet 2026 · Place Saint-Nicolas · Pujols

Balade Patrimoine en musique Place Saint-Nicolas Pujols

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Place Saint-Nicolas
Adresse
La halle place Saint-Nicolas Pujols
Ville
47300 Pujols
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit

Pujols

Balade Patrimoine en musique

Place Saint-Nicolas La halle place Saint-Nicolas Pujols Pujols Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Les artistes de la compagnie Oper’Azul et le Pays d’art et d’histoire vous donnent rendez-vous pour une déambulation en musique dans le village de Pujols. Découvrez l’histoire de ce bourg incontournable et laissez-vous surprendre par des échappées musicales aux détours des rues.   .

Place Saint-Nicolas La halle place Saint-Nicolas Pujols Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60  patrimoine@grand-villeneuvois.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade Patrimoine en musique

L’événement Balade Patrimoine en musique Pujols a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée du Lot et Garonne

À voir aussi à Pujols (Lot-et-Garonne)