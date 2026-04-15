Balade Patrimoine, Place Henri Coursaget 16500 Confolens, Confolens

Balade Patrimoine Dimanche 10 mai, 09h00 Place Henri Coursaget 16500 Confolens Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T09:00:00+02:00 – 2026-05-10T14:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T09:00:00+02:00 – 2026-05-10T14:00:00+02:00

Place Henri Coursaget 16500 Confolens Place Henri Coursaget Confolens 16500 Confolens Charente Nouvelle-Aquitaine

deux parcours accompagnés de 23 et 46 km