Balade Patrimoine, Place Henri Coursaget 16500 Confolens, Confolens
Balade Patrimoine, Place Henri Coursaget 16500 Confolens, Confolens dimanche 10 mai 2026.
Balade Patrimoine Dimanche 10 mai, 09h00 Place Henri Coursaget 16500 Confolens Charente
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-10T09:00:00+02:00 – 2026-05-10T14:00:00+02:00
Fin : 2026-05-10T09:00:00+02:00 – 2026-05-10T14:00:00+02:00
Place Henri Coursaget 16500 Confolens Place Henri Coursaget Confolens 16500 Confolens Charente Nouvelle-Aquitaine
deux parcours accompagnés de 23 et 46 km
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