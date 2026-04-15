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Balade Patrimoine, Place Henri Coursaget 16500 Confolens, Confolens

Balade Patrimoine, Place Henri Coursaget 16500 Confolens, Confolens dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Place Henri Coursaget 16500 Confolens

Adresse : Place Henri Coursaget

Ville : 16500 Confolens

Département : Charente

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Balade Patrimoine Dimanche 10 mai, 09h00 Place Henri Coursaget 16500 Confolens Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-10T09:00:00+02:00 – 2026-05-10T14:00:00+02:00
Fin : 2026-05-10T09:00:00+02:00 – 2026-05-10T14:00:00+02:00

Place Henri Coursaget 16500 Confolens Place Henri Coursaget Confolens 16500 Confolens Charente Nouvelle-Aquitaine
deux parcours accompagnés de 23 et 46 km

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