Ferme Saint-Michel The Rock Farm Boogie Salle culturelle de la Ferme Saint-Michel Confolens
Ferme Saint-Michel The Rock Farm Boogie Salle culturelle de la Ferme Saint-Michel Confolens samedi 30 mai 2026.
Ferme Saint-Michel The Rock Farm Boogie
Salle culturelle de la Ferme Saint-Michel Place du Champ de Foire Confolens Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
FESTIVAL BLUES 2e ÉDITION
.
Salle culturelle de la Ferme Saint-Michel Place du Champ de Foire Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 00 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
BLUES FESTIVAL 2nd EDITION
L’événement Ferme Saint-Michel The Rock Farm Boogie Confolens a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Charente Limousine