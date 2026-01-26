Ferme Saint Michel Graines d’Artistes Confolens

Ferme Saint Michel Graines d’Artistes

Salle culturelle de la Ferme Saint-Michel Confolens Charente

Début : 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Comme chaque année, les jeunes s’emparent de la Ferme St Michel, pour se mettre en scène ou participer à cette rencontre sous différentes formes selon leurs compétences,

leurs passions, leurs aspirations .

Salle culturelle de la Ferme Saint-Michel Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 00 43

English :

As they do every year, young people take over the Ferme St Michel, to take part in the event in different ways, depending on their skills, their passions and their aspirations,

their passions and aspirations.

