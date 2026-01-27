Marchés de Producteurs de Pays Confolens

Confolens Charente

Début : 2026-07-02 18:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-16 2026-07-30 2026-08-20

Les Marchés des Producteurs de Pays sont des marchés festifs qui réunissent uniquement et exclusivement des producteurs locaux, tous engagés au respect d’une charte de bonnes pratiques.

Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 24 49 49 contact@pensez-local16.fr

English :

The Marchés des Producteurs de Pays are festive markets that bring together exclusively local producers, all committed to respecting a charter of good practices.

