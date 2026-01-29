Confolens Fête nationale du 14 juillet

Confolens Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

descriptif non communiqué dans l’immédiat

.

Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 94 59 contact@mairie-confolens.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

description not yet available

L’événement Confolens Fête nationale du 14 juillet Confolens a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Charente Limousine