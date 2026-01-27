Concerts des Vendredis de l’été

arènes crevelier Confolens Charente

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-17 2026-07-31 2026-08-07

Les Vendredis de l’été font partie du paysage culturel confolentais. Ce sont cinq soirées concert programmées les vendredis soirs en juillet et en août sur sur le site exceptionnel des arènes Crevelier en plein coeur du centre-ville et bordant la Vienne.

.

arènes crevelier Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 94 59 contact@mairie-confolens.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Vendredis de l?été (Summer Fridays) are a fixture on the cultural scene in Confolence. Five concert evenings are programmed on Friday evenings in July and August, on the exceptional site of the Crevelier arenas, right in the heart of the town center, on the banks of the Vienne river.

L’événement Concerts des Vendredis de l’été Confolens a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Charente Limousine