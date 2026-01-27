MUSICAL’ÉTÉ Confolens

MUSICAL’ÉTÉ

centre ville Confolens Charente

Début : 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-27

2026-06-27

Scènes en centre-ville à partir de 15h

L’école départementale de musique pose ses instruments à Confolens à l’occasion de sa grande fête Musical’Été !

centre ville Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 01 97

English :

Downtown stages from 3pm

The departmental music school brings its instruments to Confolens for its major Musical’Été festival!

