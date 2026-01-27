MUSICAL’ÉTÉ Confolens
MUSICAL’ÉTÉ Confolens samedi 27 juin 2026.
MUSICAL’ÉTÉ
centre ville Confolens Charente
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27
2026-06-27
Scènes en centre-ville à partir de 15h
L’école départementale de musique pose ses instruments à Confolens à l’occasion de sa grande fête Musical’Été !
centre ville Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 01 97
English :
Downtown stages from 3pm
The departmental music school brings its instruments to Confolens for its major Musical’Été festival!
