Balade philo nature Maison de l’Eau Le Mans

Le Mans

Balade philo nature

Maison de l’Eau 51 rue de l’esterel Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 14:30:00

fin : 2026-04-17 16:30:00

Date(s) :

2026-04-17

Balade philo Nature

En observant divers êtres vivants, en participant à des lectures et des jeux de plein air, les questions et les réflexions philosophiques surgiront au fil des chemins .

Maison de l’Eau 51 rue de l’esterel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 40 00

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English :

Nature Philosophy Walk

L’événement Balade philo nature Le Mans a été mis à jour le 2026-02-27 par CDT72