Balade philo nature Maison de l’Eau Le Mans
Balade philo nature Maison de l’Eau Le Mans vendredi 17 avril 2026.
Le Mans
Balade philo nature
Maison de l’Eau 51 rue de l’esterel Le Mans Sarthe
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 14:30:00
fin : 2026-04-17 16:30:00
Date(s) :
2026-04-17
Balade philo Nature
En observant divers êtres vivants, en participant à des lectures et des jeux de plein air, les questions et les réflexions philosophiques surgiront au fil des chemins .
Maison de l’Eau 51 rue de l’esterel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 40 00
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English :
Nature Philosophy Walk
L’événement Balade philo nature Le Mans a été mis à jour le 2026-02-27 par CDT72
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