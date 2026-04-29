Balade photo: les oiseaux au petit matin au bord du lac LAC DES MINIMES PARIS

Balade photo matinale au bord du Lac des Minimes pour observer et photographier les oiseaux actifs le matin.

Sur les eaux et le rivage, découvrez les passereaux et autres espèces d’oiseaux aquatiques, à vos jumelles et appreils photos !

Balade gratuite, rendez-vous à la porte jaune pour le départ de cette balade.

Porte Jaune Bus 210 et 114.

Balade photo matinale au bord du Lac des Minimes pour observer et photographier les oiseaux actifs le matin.

Le lundi 13 juillet 2026

de 09h30 à 11h30

Le lundi 06 juillet 2026

de 09h30 à 11h30

gratuit

gratuit, 15 places par dates

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-06T12:30:00+02:00

fin : 2026-07-13T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-06T09:30:00+02:00_2026-07-06T11:30:00+02:00;2026-07-13T09:30:00+02:00_2026-07-13T11:30:00+02:00

LAC DES MINIMES Porte Jaune 75012 PARIS

https://gaetanhachette.fr/



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