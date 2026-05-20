Balade photo: Vergisson avec un œil de photographe Mairie Vergisson
Balade photo: Vergisson avec un œil de photographe Mairie Vergisson samedi 8 août 2026.
Vergisson
Balade photo: Vergisson avec un œil de photographe
Mairie 2 Place de la Mairie Vergisson Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08 20:30:00
Date(s) :
2026-08-08
(Re)découvrez le village de Vergisson sous un nouvel angle grâce à l’art de la photographie. Entre jeux de couleurs et de lumières, explorez ce village autrement tout en apprenant de nouvelles techniques aux côtés du photographe Philippe Dodet. .
Mairie 2 Place de la Mairie Vergisson 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Balade photo: Vergisson avec un œil de photographe
L’événement Balade photo: Vergisson avec un œil de photographe Vergisson a été mis à jour le 2026-05-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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