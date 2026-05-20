Balade photo: Vergisson avec un œil de photographe Mairie Vergisson

Vergisson

Balade photo: Vergisson avec un œil de photographe

Mairie 2 Place de la Mairie Vergisson Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:00:00

fin : 2026-08-08 20:30:00

Date(s) :

2026-08-08

(Re)découvrez le village de Vergisson sous un nouvel angle grâce à l’art de la photographie. Entre jeux de couleurs et de lumières, explorez ce village autrement tout en apprenant de nouvelles techniques aux côtés du photographe Philippe Dodet. .

Mairie 2 Place de la Mairie Vergisson 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Balade photo: Vergisson avec un œil de photographe

L’événement Balade photo: Vergisson avec un œil de photographe Vergisson a été mis à jour le 2026-05-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)