Balade photo: Vergisson avec un œil de photographe Place de la mairie Vergisson
Balade photo: Vergisson avec un œil de photographe Place de la mairie Vergisson samedi 8 août 2026.
Vergisson
Balade photo: Vergisson avec un œil de photographe
Place de la mairie 2 place de la mairie Vergisson Saône-et-Loire
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08 20:30:00
Date(s) :
2026-08-08
(Re)découvrez le village de Vergisson sous un nouvel angle grâce à l’art de la photographie. Entre jeux de couleurs et de lumières, explorez ce village autrement tout en apprenant de nouvelles techniques aux côtés du photographe Philippe Dodet.
Tous niveaux, à partir de 12 ans. Apporter son appareil photo et/ou son smartphone.
Prévoir chaussures de randonnée et une bouteille d’eau. .
Place de la mairie 2 place de la mairie Vergisson 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr
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English : Balade photo: Vergisson avec un œil de photographe
L’événement Balade photo: Vergisson avec un œil de photographe Vergisson a été mis à jour le 2026-05-05 par Maison du Grand Site
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