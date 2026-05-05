Balade photo: Vergisson avec un œil de photographe Place de la mairie Vergisson

Vergisson

Balade photo: Vergisson avec un œil de photographe

Place de la mairie 2 place de la mairie Vergisson Saône-et-Loire

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:00:00

fin : 2026-08-08 20:30:00

Date(s) :

2026-08-08

(Re)découvrez le village de Vergisson sous un nouvel angle grâce à l’art de la photographie. Entre jeux de couleurs et de lumières, explorez ce village autrement tout en apprenant de nouvelles techniques aux côtés du photographe Philippe Dodet.

Tous niveaux, à partir de 12 ans. Apporter son appareil photo et/ou son smartphone.

Prévoir chaussures de randonnée et une bouteille d’eau. .

Place de la mairie 2 place de la mairie Vergisson 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr

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English : Balade photo: Vergisson avec un œil de photographe

L’événement Balade photo: Vergisson avec un œil de photographe Vergisson a été mis à jour le 2026-05-05 par Maison du Grand Site