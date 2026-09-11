Balade photographique, La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent, Roubaix

Informations pratiques

Balade photographique Samedi 19 septembre, 15h00 La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent Nord

À partir de 15 ans. Groupe de 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Balade photographique / De 15h00 à 16h30 (sur réservation)

Un regard photographique un peu intime sur le musée La Piscine en compagnie du photographe Didier Knoff. 1h30 pour quelques prises de vues personnelles mais avec l’œil avisé d’un photographe.

À partir de 15 ans. Groupe de 20 personnes. Ouverture des réservations dès le 1 sept à 9h

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Balade photographique / De 15h00 à 16h30 (sur réservation)

© musée La Piscine