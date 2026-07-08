Récital piano d’Alexandre Tharaud Roubaix

Informations pratiques

Roubaix

Récital piano d’Alexandre Tharaud

24 avenue gustave Delory Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:00:00

fin : 2026-09-11 22:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Figure majeure de la scène pianistique internationale, Alexandre Tharaud ouvre la saison 2026-2027 des Concertantes avec un récital exceptionnel intitulé Voyage en France. À travers un programme consacré aux grands compositeurs français de Couperin à Debussy, en passant par Bizet, Fauré, Poulenc ou Ravel –, le pianiste propose une traversée sensible et poétique du répertoire français, mettant en lumière la richesse et la diversité de ce patrimoine musical.

La soirée débutera par une première partie assurée par un jeune musicien issu de la Fondation Alexandre Tharaud, engagée dans l’accompagnement des nouvelles générations d’interprètes. En amont du concert, une rencontre avec Francis Maréchal, ancien directeur de l’Abbaye et de la Fondation Royaumont, offrira un temps d’échange autour de la transmission artistique et des enjeux de la musique classique aujourd’hui.

Vendredi 11 septembre 2026 à 20h (rencontre à 18h30), Auditorium de l’EDHEC Business School à Roubaix.

Figure majeure de la scène pianistique internationale, Alexandre Tharaud ouvre la saison 2026-2027 des Concertantes avec un récital exceptionnel intitulé Voyage en France. À travers un programme consacré aux grands compositeurs français de Couperin à Debussy, en passant par Bizet, Fauré, Poulenc ou Ravel –, le pianiste propose une traversée sensible et poétique du répertoire français, mettant en lumière la richesse et la diversité de ce patrimoine musical.

La soirée débutera par une première partie assurée par un jeune musicien issu de la Fondation Alexandre Tharaud, engagée dans l’accompagnement des nouvelles générations d’interprètes. En amont du concert, une rencontre avec Francis Maréchal, ancien directeur de l’Abbaye et de la Fondation Royaumont, offrira un temps d’échange autour de la transmission artistique et des enjeux de la musique classique aujourd’hui.

Vendredi 11 septembre 2026 à 20h (rencontre à 18h30), Auditorium de l’EDHEC Business School à Roubaix. .

24 avenue gustave Delory Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 6 80 80 09 09

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English :

A leading figure on the international piano scene, Alexandre Tharaud opens the 2026–2027 season of Les Concertantes with an exceptional recital titled *Voyage en France*. Through a program dedicated to the great French composers—from Couperin to Debussy, including Bizet, Fauré, Poulenc, and Ravel— the pianist offers a sensitive and poetic journey through the French repertoire, highlighting the richness and diversity of this musical heritage.

The evening will begin with an opening performance by a young musician from the Alexandre Tharaud Foundation, which is dedicated to supporting new generations of performers. Prior to the concert, a discussion with Francis Maréchal, former director of the Royaumont Abbey and Foundation, will provide an opportunity to exchange ideas on the transmission of artistic heritage and the challenges facing classical music today.

Friday, September 11, 2026, at 8:00 p.m. (discussion at 6:30 p.m.), EDHEC Business School Auditorium in Roubaix.

L’événement Récital piano d’Alexandre Tharaud Roubaix a été mis à jour le 2026-07-01 par Hauts-de-France Tourisme