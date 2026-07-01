Récital piano d’Alexandre Tharaud, Campus EDHEC, Roubaix

Informations pratiques

Récital piano d’Alexandre Tharaud Vendredi 11 septembre, 20h00 Campus EDHEC Nord

réservation obligatoire – 7 euros tarif étudiant – entre 7 et 39 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T20:00:00+02:00 – 2026-09-11T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-11T20:00:00+02:00 – 2026-09-11T22:00:00+02:00

Figure majeure de la scène pianistique internationale, Alexandre Tharaud ouvre la saison 2026-2027 des Concertantes avec un récital exceptionnel intitulé Voyage en France. À travers un programme consacré aux grands compositeurs français – de Couperin à Debussy, en passant par Bizet, Fauré, Poulenc ou Ravel –, le pianiste propose une traversée sensible et poétique du répertoire français, mettant en lumière la richesse et la diversité de ce patrimoine musical.

La soirée débutera par une première partie assurée par un jeune musicien issu de la Fondation Alexandre Tharaud, engagée dans l’accompagnement des nouvelles générations d’interprètes. En amont du concert, une rencontre avec Francis Maréchal, ancien directeur de l’Abbaye et de la Fondation Royaumont, offrira un temps d’échange autour de la transmission artistique et des enjeux de la musique classique aujourd’hui.

Vendredi 11 septembre 2026 à 20h (rencontre à 18h30), Auditorium de l’EDHEC Business School à Roubaix.

Campus EDHEC 24 avenue gustave Delory, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Sud Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lesconcertantes.fr/events/recital-dalexandre-tharaud-voyage-en-france »}, {« type »: « phone », « value »: « 0680800909 »}] https://www.lesconcertantes.fr/events/recital-dalexandre-tharaud-voyage-en-france

Pour l’ouverture de la saison des Concertantes, Alexandre Tharaud propose Voyage en France, un récital consacré aux chefs-d’œuvre du piano français. piano musique classique

oui