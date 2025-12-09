Balade photographique Spécial portes, fenêtres et lampadaires d’Angers Office de tourisme d’Angers Angers
Balade photographique Spécial portes, fenêtres et lampadaires d’Angers
Office de tourisme d’Angers 7, Place Kennedy Angers Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-12-09 14:00:00
fin : 2025-12-09 17:00:00
2025-12-09
A Angers, un parcours touristique d’environ 3 kilomètres nous entraîne du côté du château, de la Maison d’Adam et de la Maison Bleue… Emballades Photos vous propose de faire une collection photographique de portes, fenêtres et lampadaires. .
Office de tourisme d’Angers 7, Place Kennedy Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 06 45 42 85 contact@randonneespourpetitsetgrands.com
