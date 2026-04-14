Balade poétique autour des plantes, Vézénobres, Vézénobres
Balade poétique autour des plantes, Vézénobres, Vézénobres vendredi 29 mai 2026.
Balade poétique autour des plantes Vendredi 29 mai, 14h00 Vézénobres Gard
Gratuit. Inscription au 04 66 52 61 38 ou contact@cpiegard.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-29T14:00:00+02:00 – 2026-05-29T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-29T14:00:00+02:00 – 2026-05-29T17:00:00+02:00
Venez (re)découvrir le village perché de Vézenobres, lors de cette balade immersive et sensorielle avec Reliances Nature. Vous profitez de pauses relaxantes pour vivre une expérience sensible mêlant nature, créativité et contemplation et créer un lien fort entre vous, l’arbre et les plantes.
Cette animation est proposée dans le cadre des « Rencontres de l’Environnement ».
Vézénobres Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@cpiegard.fr »}]
balade botanique immersive balade plante
Canva
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