UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nyer

BALADE POUR TOUS Nyer

mardi 4 août 2026 · Nyer

BALADE POUR TOUS Nyer

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
66360 Nyer
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Nyer

BALADE POUR TOUS

Nyer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:00:00
fin : 2026-08-04 16:00:00

Date(s) :
2026-08-04

Chacun dans son habitat et le ratoli trompetta dans l’eau.
  .

Nyer 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 97 05 56 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Each in its own home, and the ratoli trumpeted in the water.

L’événement BALADE POUR TOUS Nyer a été mis à jour le 2026-07-03 par OTI CONFLENT CANIGO

À voir aussi à Nyer (Pyrénées-Orientales)