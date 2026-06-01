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Balade relaxante Le Foirail Bouglon

Balade relaxante Le Foirail Bouglon

Balade relaxante Le Foirail Bouglon samedi 13 juin 2026.

Lieu : Le Foirail

Adresse : 57 route de la métairie

Ville : 47250 Bouglon

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Bouglon

Balade relaxante

Le Foirail 57 route de la métairie Bouglon Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Parents/enfants
Par Isabelle Rossny, sophrologue   .

Le Foirail 57 route de la métairie Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 87 12 74  evs.lefoirail@gmail.com

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English : Balade relaxante

L’événement Balade relaxante Bouglon a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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