Informations pratiques

Mas-Saint-Chély

BALADE SENSIBLE À LA DÉCOUVERTE DES PAYSAGES DU CAUSSE MÉJEAN

Parking du village Mas-Saint-Chély Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Partons à la découverte des paysages exceptionnels du causse Méjean ! Marche d’environ 2km retour libre, possibilité de pique niquer à proximité de la chapelle. Sur inscription uniquement.

Partons à la découverte des paysages exceptionnels du causse Méjean ! Au départ du village de Mas-Saint-Chély, nous prendrons de la hauteur pour mieux comprendre ce qui constitue l’histoire et l’identité de ce territoire unique. Sur le chemin, de nombreuses traces témoignent des implantations humaines successives et des transformations paysagères passées ou en cours. L’occasion de partager nos perceptions du paysage et nos ressentis pour mieux décrypter cette interaction millénaire entre l’homme et la nature et ses possibles évolutions !

Animation co-organisée par le Grand Site de France Gorges du Tarn, de la Jonte et Causses.

Marche d’environ 2km, retour libre, possibilité de pique niquer à proximité de la chapelle.

Précautions prévoir de l’eau, des chaussures de marche et de quoi se protéger du soleil.

Sur inscription uniquement. .

Parking du village Mas-Saint-Chély 48210 Lozère Occitanie +33 4 66 48 31 23

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English :

Let’s set out to explore the exceptional landscapes of the Causse Méjean! The hike is about 2 km round-trip; you can return on your own, and there’s a spot for a picnic near the chapel. Registration required.

L’événement BALADE SENSIBLE À LA DÉCOUVERTE DES PAYSAGES DU CAUSSE MÉJEAN Mas-Saint-Chély a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes