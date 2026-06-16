ENTRE TERRE ET ESPACE RENCONTRE AVEC UN ASTRONAUTE Mas-Saint-Chély
ENTRE TERRE ET ESPACE RENCONTRE AVEC UN ASTRONAUTE Mas-Saint-Chély lundi 20 juillet 2026.
Mas-Saint-Chély
ENTRE TERRE ET ESPACE RENCONTRE AVEC UN ASTRONAUTE
Mas-Saint-Chély Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Rencontrez l’astronaute Philippe Perrin, qui partagera son aventure entre Terre et espace. À l’issue de sa conférence, installez-vous sous la voûte étoilée pour en découvrir tous les secrets.
Rendez-vous à 20h00
Durée 3h30
Départ Salle des fêtes du Mas de Val
Un verre de l’amitié sera offert.
Tout public, sous réserve de bonnes conditions météorologiques pour l’observation du ciel.
Rencontrez l’astronaute Philippe Perrin, qui partagera son aventure entre Terre et espace. À l’issue de sa conférence, installez-vous sous la voûte étoilée pour en découvrir tous les secrets.
Rendez-vous à 20h00
Durée 3h30
Départ Salle des fêtes du Mas de Val
Un verre de l’amitié sera offert.
Tout public, sous réserve de bonnes conditions météorologiques pour l’observation du ciel.
À prévoir
Une lampe (lumière rouge si possible)
Des vêtements chauds
Plusieurs couvertures
Informations et réservations
Office de Tourisme Gorges Causses Cévennes
04 66 45 01 14 .
Mas-Saint-Chély 48210 Lozère Occitanie +33 4 66 45 01 14
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English :
Meet astronaut Philippe Perrin, who will share his adventure between Earth and space. %C0 After his talk, take a seat under the starry sky to discover all its secrets.
Time: 8:00 p.m.
Duration: 3 hours 30 minutes
Meeting place: Salle des fêtes at Mas de Val
A complimentary drink will be served.
Open to all, weather permitting for stargazing.
L’événement ENTRE TERRE ET ESPACE RENCONTRE AVEC UN ASTRONAUTE Mas-Saint-Chély a été mis à jour le 2026-06-16 par 48-CDT48