ENTRE TERRE ET ESPACE RENCONTRE AVEC UN ASTRONAUTE Mas-Saint-Chély lundi 20 juillet 2026.

Mas-Saint-Chély

ENTRE TERRE ET ESPACE RENCONTRE AVEC UN ASTRONAUTE

Mas-Saint-Chély Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Rencontrez l’astronaute Philippe Perrin, qui partagera son aventure entre Terre et espace. À l’issue de sa conférence, installez-vous sous la voûte étoilée pour en découvrir tous les secrets.

Rendez-vous à 20h00

Durée 3h30

Départ Salle des fêtes du Mas de Val

Un verre de l’amitié sera offert.

Tout public, sous réserve de bonnes conditions météorologiques pour l’observation du ciel.

Rencontrez l’astronaute Philippe Perrin, qui partagera son aventure entre Terre et espace. À l’issue de sa conférence, installez-vous sous la voûte étoilée pour en découvrir tous les secrets.

Rendez-vous à 20h00

Durée 3h30

Départ Salle des fêtes du Mas de Val

Un verre de l’amitié sera offert.

Tout public, sous réserve de bonnes conditions météorologiques pour l’observation du ciel.

À prévoir

Une lampe (lumière rouge si possible)

Des vêtements chauds

Plusieurs couvertures

Informations et réservations

Office de Tourisme Gorges Causses Cévennes

04 66 45 01 14 .

Mas-Saint-Chély 48210 Lozère Occitanie +33 4 66 45 01 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet astronaut Philippe Perrin, who will share his adventure between Earth and space. %C0 After his talk, take a seat under the starry sky to discover all its secrets.

Time: 8:00 p.m.

Duration: 3 hours 30 minutes

Meeting place: Salle des fêtes at Mas de Val

A complimentary drink will be served.

Open to all, weather permitting for stargazing.

L’événement ENTRE TERRE ET ESPACE RENCONTRE AVEC UN ASTRONAUTE Mas-Saint-Chély a été mis à jour le 2026-06-16 par 48-CDT48