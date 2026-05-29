Hures-la-Parade

LEVER DU SOLEIL SUR LE CAUSSE MÉJEAN

Drigas Hures-la-Parade Lozère

Tarif : 12 – 12 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14

Marche douce au départ de Drigas pour accueillir le lever du jour sur un site protohistorique, suivie d’un moment poétique mêlant contes et violoncelle.

Contributions 12€ à partir de 15 ans.

Réservations 06 52 01 75 43 06 37 37 23 67

Lever du soleil sur le Causse Méjean Balade, contes et violoncelle

Vivez une expérience matinale unique sur le Causse Méjean une marche facile au départ de Drigas pour rejoindre un site protohistorique, où vous attend un moment suspendu entre musique et récits.

Laissez-vous bercer par les sons du violoncelle et la magie des contes au lever du soleil, dans un décor naturel exceptionnel.

Rendez-vous à 6h Départ de Drigas (Causse Méjean)

Réservations 06 52 01 75 43 06 37 37 23 67 .

Drigas Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie +33 6 37 37 23 67

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English :

Gentle walk from Drigas to welcome sunrise on a protohistoric site, followed by a poetic moment combining storytelling and cello.

Contributions 12? for ages 15 and up.

Reservations: 06 52 01 75 43 06 37 37 23 67

L’événement LEVER DU SOLEIL SUR LE CAUSSE MÉJEAN Hures-la-Parade a été mis à jour le 2026-05-29 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes