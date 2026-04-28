EXPOSITION L’ÉVOLUTION DES ALMANACHS DE LA POSTE DEPUIS 1910 Hyelzas Hures-la-Parade

Hures-la-Parade

EXPOSITION L’ÉVOLUTION DES ALMANACHS DE LA POSTE DEPUIS 1910

Hyelzas Ferme Caussenarde d’autrefois Hures-la-Parade Lozère

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-07-27

Profitez de votre visite à la ferme caussenarde d’autrefois pour voir l’exposition sur l’évolution des almanachs de la Poste depuis 1910.

Cette collection incroyable saura vous charmer !

Expo comprise dans le tarif habituel de la visite en autonomie.

Les almanachs des P.T.T. sont certainement un incroyable reflet de l’évolution de notre société. Tout a changé au fil des décennies, les prénoms, les informations, les images… seul le format est resté.

Profitez de votre visite à la ferme caussenarde d’autrefois pour voir l’exposition sur l’évolution des almanachs de la Poste depuis 1910.

Cette collection incroyable saura vous charmer !

Expo comprise dans le tarif habituel de la visite en autonomie. Règlement sur place (CB, espèces, chèque, ANCV). .

Hyelzas Ferme Caussenarde d’autrefois Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie +33 4 66 45 65 25

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English :

Take advantage of your visit to the caussenarde farm to see the exhibition on the evolution of postal almanacs since 1910.

This incredible collection is sure to charm you!

The exhibition is included in the normal self-guided tour price.

L’événement EXPOSITION L’ÉVOLUTION DES ALMANACHS DE LA POSTE DEPUIS 1910 Hures-la-Parade a été mis à jour le 2026-04-28 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes