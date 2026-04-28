EXPOSITION PEINTURES DE GISÈLE CAUSSE Hyelzas Hures-la-Parade

Hures-la-Parade

EXPOSITION PEINTURES DE GISÈLE CAUSSE

Hyelzas Ferme Caussenarde d’autrefois Hures-la-Parade Lozère

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-19

Du 19 au 26 juillet, profitez de votre visite de la ferme caussenarde d’autrefois pour venir admirer les peintures de Gisèle Causse.

Expo comprise dans le tarif habituel de la visite en autonomie.

Du 19 au 26 juillet, profitez de votre visite de la ferme caussenarde d’autrefois pour venir admirer les peintures de Gisèle Causse.

Présentation peintre autodidacte, formée par plusieurs enseignants, je suis née en Lozère, et donc imprégnée depuis mon enfance de ses paysages et traditions.

Depuis ma retraite, j’aime les transposer à l’huile, souvent au couteau sur mes toiles.

Je déploie un style figuratif vibrant à travers des paysages colorés et profonds, épurés, avec du caractère, laissant volontairement mes toiles inachevées pour inviter l’imagination du spectateur. Je cherche à l’émouvoir, à toucher son intime avec authenticité et sensibilité, selon mon propre ressenti.

J’aime peindre et faire connaitre les trésors cachés de ce département, inscrit pour partie au Patrimoine Mondial de l’Unesco depuis 2011. Le Causse Méjean m’attire particulièrement de par mes racines familiales, souvent appelé une île au milieu du ciel , car il est compris entre les Gorges du Tarn et de la Jonte. Authentique et remarquable à plus d’un titre, il m’inspire un profond respect pour nos anciens et les habitants actuels.

Les ciels perturbés avant l’orage, le pastoralisme, l’architecture, les Gorges, l’eau, mais aussi l’entraide, le sentiment d’appartenance à un territoire…voilà ce qui motive ma soif de peindre la Lozère. Le ressentirez-vous en regardant mes toiles ?

Expo comprise dans le tarif habituel de la visite en autonomie. Règlement sur place (CB, espèces, chèque, ANCV). .

Hyelzas Ferme Caussenarde d’autrefois Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie +33 4 66 45 65 25

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English :

From July 19 to 26, take advantage of your visit to the caussenarde farm of yesteryear to admire the paintings of Gisèle Causse.

The exhibition is included in the normal self-guided tour price.

L’événement EXPOSITION PEINTURES DE GISÈLE CAUSSE Hures-la-Parade a été mis à jour le 2026-04-28 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes