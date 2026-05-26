Balade sonore et création d’une cartographie sensible Station de métro Cleunay Rennes Mercredi 29 juillet, 15h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription à l’adresse mail animation@labassecour.org

Au départ de Cleunay partons pendant à la découverte de la Prévalaye en ouvrant grand les oreilles.

Au départ de la station de métro Cleunay partons pendant une heure à la découverte de la Prévalaye en ouvrant grand les oreilles. Vous éveillerez votre curiosité à une approche sonore du lieu en portant une attention particulière sur l’écoute de sons qui nous entourent. Ce temps de balade sera l’occasion de s’initier à la prise de son dans un premier temps puis, dans un second temps à La Basse Cour, à la création d’une cartographie sonore représentant une manière renouvelée d’appréhender le territoire.

A partir de 7 ans, accompagné

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-29T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-29T17:30:00.000+02:00

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Station de métro Cleunay 40, rue Jules Lallemand Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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