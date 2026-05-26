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Balade sonore et création d’une cartographie sensible Station de métro Cleunay Rennes

Balade sonore et création d’une cartographie sensible Station de métro Cleunay Rennes

Balade sonore et création d’une cartographie sensible Station de métro Cleunay Rennes mercredi 29 juillet 2026.

Lieu : Station de métro Cleunay

Adresse : 40, rue Jules Lallemand

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Balade sonore et création d’une cartographie sensible Station de métro Cleunay Rennes Mercredi 29 juillet, 15h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription à l’adresse mail animation@labassecour.org

Au départ de Cleunay partons pendant à la découverte de la Prévalaye en ouvrant grand les oreilles.

Au départ de la station de métro Cleunay partons pendant une heure à la découverte de la Prévalaye en ouvrant grand les oreilles. Vous éveillerez votre curiosité à une approche sonore du lieu en portant une attention particulière sur l’écoute de sons qui nous entourent. Ce temps de balade sera l’occasion de s’initier à la prise de son dans un premier temps puis, dans un second temps à La Basse Cour, à la création d’une cartographie sonore représentant une manière renouvelée d’appréhender le territoire.
A partir de 7 ans, accompagné

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-29T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-29T17:30:00.000+02:00

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Station de métro Cleunay 40, rue Jules Lallemand Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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