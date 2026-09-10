Balade sonore « Salade CESAME », Le CESAME, Port-Thibault

Informations pratiques

Balade sonore « Salade CESAME » 19 et 20 septembre Le CESAME Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

« Salade Cesame » est une balade sonore composée, tissée en partenariat entre notre établissement et l’association les Z’ECLECTIQUES.

Deux musiciens, Quentin Chevrier (Grise Cornac) et Arnaud Papin (Labo sonore 842) ainsi qu’une documentariste sonore, Cécile Liege, (Le sonographe) se sont unis pour créer une oeuvre unique, née de rencontres éphémères et de récits intimes.

Pendant une dizaine de jours, ces artistes ont parcouru les couloirs des unités d’hospitalisation adultes des services Loire 1, Maine A et Maine B ainsi que le Département de Soins pour Adolescents. Ils se sont laissés porter par la rencontre, ils ont tendu l’oreille aux murmures de vies qui s’y déroulent, ils ont créé et expérimenté de la musique.

De ces moments partagés, est né « SALADE CESAME ». Il s’agit d’une balade sonore qui nous touche, nous invite à rêver et à voir l’établissement psychiatrique sous un angle nouveau.

Ouverte à tous, cette expérience sonore se déploie dans le parc

du CESAME, guidée par un parcours fléché. Vous pouvez emprunter

le matériel nécessaire à l’entrée du Musée du CESAME ou partir par votre propre moyen grâce au QR code disponible sur place.

Durée : 40 minutes.

Ce projet a été soutenu par le dispositif Culture-santé (DRAC et ARS Pays de la Loire)

Le CESAME rue de bel air sainte gemmes sur loire Port-Thibault 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0631701481

« Salade Cesame » est une balade sonore composée, tissée en partenariat entre notre établissement et l’association les Z’ECLECTIQUES.

©Quentin MASSE